Göztepe-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Özbalta, maç sonrası katıldığı basın toplantısında, kolay geçmeyeceğini bildikleri bir müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Rakiplerinin de son dönemde çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve yukarı doğru ivmesi olduğunu aktaran Özbalta, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz konumdan dolayı futbolcularımın öz güveni ve morali kötüydü. Bu işin kökeni moral. Moralin olmadığı bir durumda bu karşılaşmaya çıktık ama kısa sürede de olsa hiçbir şeyin bitmediğini futbolculara anlattık. Her şeyi sezon bittiğinde konuşabiliriz. O zaman konuşmanın daha kolay olduğunu anlattık. Kulaklarımızı söylenenlere kapatmamız gerektiğini ve 15 müsabakadan alnımızın aklıyla çıkabileceğimizi deklare ettik. Kazandığımız 3 puanla, yukarıya doğru çıkmak için fitili ateşledik."