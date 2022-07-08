Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti

08.07.2022 16:32
Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti

Gelen son dakika haberlerine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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