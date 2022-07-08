Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Sivasspor'un yeni transferi Angielski sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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