Son dakika haberleri: Turgay Altay: "İş kazası yaşadık" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Turgay Altay: "İş kazası yaşadık"

06.03.2022 16:05
Son dakika haberleri: Turgay Altay: "İş kazası yaşadık"

Gelen son dakika haberine göre Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Adanaspor maçının ardından, "İş kazası yaşadık.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Adanaspor maçının ardından, "İş kazası yaşadık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 2 tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Ben şuna inanıyorum. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İş kazası olarak görüyorum. Play-offtan biraz geriledik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu. - ADANA

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İş Kazası, Adanaspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Turgay Altay: 'İş kazası yaşadık' - Son Dakika


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