Son Dakika: Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 yenildi

Son Güncelleme: 05.10.2023 22:12

Son dakika: Konferans Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 mağlup tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaştı. 5 gollü maçın kazananı 3-2'lik skorla konuk takım oldu.

ABOUBAKAR'DAN İNANILMAZ KAFA

38. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi. Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kara Kartal farkı koruyamadı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu

YİNE ABOUBAKAR

52. dakikada ceza sahasının önünde topu kazanan Aboubakar ceza sahasına kadar girdi ve şık bir bitirişle farkı ikiye çıkardı.

Son Dakika: Kara Kartal farkı koruyamadı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu

ROSIER KIZARDI

61. dakikada Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı. Beşiktaş 10 kişi kaldı.

Son Dakika: Kara Kartal farkı koruyamadı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu

LUGANO 10 DAKİKA GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip Lugano'nun golleri ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 87. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

Son Dakika: Kara Kartal farkı koruyamadı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 mağlup oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Beşiktaş, Lugano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 2-0 önde götürdüğü maçta Lugano'ya 3-2 yenildi - Son Dakika
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