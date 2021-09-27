Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden 24 yaşındaki Neslihan'ın transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Süper Lig'in yanı sıra Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye 'yi temsil eden Kastamonu ekibi, kadrosuna yeni bir hentbolcu kattı.

Son Dakika › Spor › Son Dakika | Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Neslihan Çalışkan'ı transfer etti - Son Dakika Spor

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