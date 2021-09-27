Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden Neslihan Çalışkan'ı renklerine bağladı.
Süper Lig'in yanı sıra Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kastamonu ekibi, kadrosuna yeni bir hentbolcu kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden 24 yaşındaki Neslihan'ın transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Neslihan'ın sol oyun kurucu mevkisinde oynadığı ifade edilen açıklamada, "Kastamonu kariyerine başlayan Neslihan'a hoş geldin diyor, formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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