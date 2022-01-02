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Son dakika! Lionel Messi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Lionel Messi koronavirüse yakalandı

02.01.2022 14:58
Son dakika! Lionel Messi koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberi: Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG), aralarında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG), aralarında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de yer aldığı 4 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son rutin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın karantinaya alındığı belirtildi.

Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi, bu sezon ligde 11 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 gole imza attı.

Bu arada sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Neymar'ın tedavisine 9 Ocak'a kadar ülkesi Brezilya'da devam edileceği, 3 hafta sonra yeniden antrenmanlara çıkmasının beklendiği de ifade edildi.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Ligue 1, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Lionel Messi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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