SPOR Toto 1'nci Lig'de korkulu rüya görmemek için alt sıralardan bir an önce uzaklaşmaya çalışan Nasadoge Menemenspor, transfer yasağını kaldırdı. Devre arasında 900 bin TL bonservisle Kocaelispor'a sattığı Ibrahim Akanbi Rasheed'in Nijerya'dan gelen 160 bin Euro yetiştiricilik bedeli yüzünden transfer yasağı alan sarı-lacivertliler, borcu taksitlendirip ödemeyi yaparak yasağı açtı.

GOMIS VE BASIT'İN LİSANSLARI ÇIKACAK, GÖZLER MANAJ'DA

Rasheed'in yanı sıra yabancılardan Adamu'nun Ankara Keçiörengücü'ne satılması, Pote'nin de futbolu bırakmasıyla zayıflayan Menemen, takıma devre arasında katılmasına rağmen yasak nedeniyle forma giyemeyen yeni transferlerinden Senegalli forvet Honore Gomis'in lisansını bu hafta çıkacak.

Yeni transferlerden Ganalı santrfor Umar Basit'in ise evrakları bekleniyor. Yasağın açılmasıyla transfer harekatını sürdürecek Menemenspor'un Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Kosovalı forveti Arb Manaj'dan haber beklediği öğrenildi. Türkiye'de daha önce Keçiörengücü ve Balıkesirspor'da da oynayan Manaj, bu sezon ligde 13 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 5 gol attı.