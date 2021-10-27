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Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - Son Dakika

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

27.10.2021 16:50

Son dakika edinilen bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Bu karara göre, yeni Başkan Ferhat Gündoğdu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Üyeler: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu, "Klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, asker kökenli isimlerden biridir.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

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Son Dakika Spor Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - Son Dakika Spor


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