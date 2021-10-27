Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Üyeler: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.
Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu, "Klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, asker kökenli isimlerden biridir.
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Son Dakika › Spor › Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu - Son Dakika Spor