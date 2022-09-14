Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
14.09.2022 21:36
Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli sporcu bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu Dünya Güreş Şampiyonası
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
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