Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu

14.09.2022 21:36

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli sporcu bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

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Yasemin Adar Yiğit, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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