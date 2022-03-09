Son dakika... Milli tekvandocu ikiz kız kardeşler gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşayan milli tekvandocu ikiz kardeşler Serya Naz ve Sahra Nur Özdemir Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Uluslararası Sofya Tekvando Şampiyonası"nda gümüş madalya kazandı.

Sofya'da 4 Mart'ta başlayan şampiyonada Serya Naz 44 kiloda, Sahra Nur da 42 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Malkara Tekvando Kulübü antrenörü Gökhan Fındık, AA muhabirine, sporcularının aldığı dereceyle gururlandıklarını söyledi.

Çok önemli bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirten Fındık, "Bu turnuva bizim için puan açısından çok önemliydi. Dünya tekvando sporcu sıralaması için önemli puan kazandık. Sporcumuz Sahra Nur dünya sıralamasında dokuzuncu sırada, hedefimiz birinci sıraya yükselmek. Emek verildiği zaman sporcularımız kürsüde karşılığını alıyor." dedi.

Milli sporcu Sahra Nur da ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirterek, kardeşiyle aynı şampiyonada madalya almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Serya Naz ise her zaman elinden gelinin fazlasını yapmaya çalıştığını aktararak, altın madalya için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.