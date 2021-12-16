Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda finalde yüzmeye hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de bugün başlayan ve 21 Aralık'a kadar sürecek şampiyonada milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalama yarı finalinde 57.34'lük derecesi ile 8. oldu.

Öğretir, elde ettiği dereceyle finalde yüzmeye hak kazandı.