Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başladı. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturuyor.

GALATASARAY YENİLMİYOR

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

İSTANBULSPOR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

EKSİKLER

İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11'LER

İstanbulspor; Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore

Galatasaray; Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

CANLI ANLATIM

5' Mauro Icardi ara pasıyla Tete'yi kaçırmak istedi ancak savunma araya girmeyi başardı.

2' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.

1' Maç başladı.