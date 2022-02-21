Son dakika... Sarayköyspor evinde rahat kazandı

Bölgesel Amatör Lig'in 12'nci hafta karşılaşmasında Sarayköyspor sahasında Serinhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı siyahlı ekip, evinde kazandığı zaferin ardından taraftarıyla birlikte galibiyet coşkusu yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge 3. Grup'ta 3 maçtır bileği bükülmeyen ve zirve takibini sürdüren Sarayköyspor, ilçe stadında bir diğer Denizli ekibi Serinhisarspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Sarayköysporlu futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Sarayköyspor, mücadeleye taraftarının yoğun tezahüratları eşliğinde etkili başladı. Rakip kalede baskı kuran ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Hüseyin Yemiş ile öne geçti. Maçın ilk yarısı Sarayköyspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Sarayköy temsilcisi 65'inci dakikada Aykut Çakay'ın kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Konuk ekip Serinhisarspor 79'uncu dakikada Fatih Yiğen ile bulduğu golle farkı bire indirdi. Etkili oyununu son bölümde de sürdüren Sarayköyspor Abdullah Çetin'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Mücadele bu skorla sona ererken ev sahibi takım maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör İbrahim Aktürk ve oyuncular, galibiyeti taraftarları ile coşku içerisinde kutladı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan, yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sarayköyspor puanını 22'ye yükseltti. - DENİZLİ