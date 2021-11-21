Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 57 gündür galibiyete hasret.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 57 gündür kazanamıyor.
Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu sezonun 7. haftasında oynanan Karagümrük maçında 4-0'lık skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 maçın 2'sini kaybederken, 4'ünden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.
Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle;
Beşiktaş-Sivasspor: 2-1
Sivasspor- Antalyaspor: 2-2
Sivasspor- Adana Demirspor: 1-1
Altay-Sivasspor: 1-1
Sivasspor- Giresunspor: 0-0
Başakşehir-Sivasspor: 2-1 - SİVAS
Kaynak: İHA
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