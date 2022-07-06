Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti - Son Dakika
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Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti

06.07.2022 23:55
Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. Francis Ezeh'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Adana Demirspor'da 7 Süper Lig maçına çıktı. Devre arasında 1. Lig takımı Tuzlaspor'a kiralanan Ezeh, 13 müsabakada 8 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika spor: Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Ezeh'i transfer etti - Son Dakika
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