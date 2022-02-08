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Son dakika spor: Giresunspor transfer sezonunu kapattı - Son Dakika

Son dakika spor: Giresunspor transfer sezonunu kapattı

08.02.2022 17:14
Son dakika spor: Giresunspor transfer sezonunu kapattı

Gelen son dakika haberine göre Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, ara transfer sürecini kulübün yapısı ve finansal açıdan en iyi şekilde değerlendirerek tamamladıklarını söyledi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, ara transfer sürecini kulübün yapısı ve finansal açıdan en iyi şekilde değerlendirerek tamamladıklarını söyledi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaklaşık 1 aydır yoğun uğraş ve çaba sonucu transfer tahtasını vurguladı. Transferi 10 numara Chiquinho ve Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Muhammed ile tamamladıklarını belirten Önal, "Kulübümüzün finansal durumu göz önünde bulundurularak kadromuza yeni santrfor dahil etmedik. Oyuncu almış olmak için almak yerine orta ve kanat noktasında transferlerimiz ile kadromuzdaki 3 santrforu rahatlattık. Herkes bilmelidir ki Giresunspor çok güçlü, inançlı ve istikrarlı bir takımdır. Biz takımımıza ve santrfordaki 3 oyuncumuza zaten çok güveniyorduk, mağlubiyetler yaşadık evet ama hiçbir maçımızda sahadaki oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadık ve ligin defans kurgusu en başarılı olan takımlarından birisiyiz. Giresunspor yönetimi olarak teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda eksik ve takviye gereken bölgelere en doğru ve en iktisatlı transferleri gerçekleştirdik. Bu transfer sürecinin takımımıza ve Giresun'umuza hayırlı olmasını diliyor, taraftarımızın desteği ile zorlu Süper Lig mücadelemizi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takımlarını kendilerine yakışır bir şekilde desteklemeye davet eden Önal, "Zaman Giresunspor'un yanında ve destek olma zamanı. Gün birlik ve beraberlik günü, her zaman iyi günde ve kötü günde takımından desteğini esirgemeyen büyük Giresunspor taraftarını Çotanak Spor Kompleksi tribünlerinde tek yürek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Son dakika spor: Giresunspor transfer sezonunu kapattı

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İbrahim Önal, Giresunspor, Transfer, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Giresunspor transfer sezonunu kapattı - Son Dakika Spor


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