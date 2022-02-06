Üye Girişi
Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı - Son Dakika

Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı

06.02.2022 18:54
Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı

Bir son dakika haberine göre Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Montpellier kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 6 numaralı seribaşı Kazak Bublik karşılaştı.

2017 şampiyonu Zverev'e karşı 6-4 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrılan Bublik, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.

YORUMLAR
500

Şampiyon, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
18:04 Hamileyken bile zorla fuhuş yaptırılan 3 çocuk annesi kadının kızıyla buluştuğu an yürek parçaladı
18:02 Aslan kabusu yaşıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
18:01 Son Dakika! Bakan Özer'den öğretmen adaylarına müjde: 1 yıllık süreçte şartları yerine getirenler kadroya alınacak
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:44 Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 19:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement