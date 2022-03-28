Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı - Son Dakika
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Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı

28.03.2022 16:37
Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı

Son dakika haber: SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışları"nda 20 gümüş, 19 bronz madalya olmak üzere 39 madalya ile ikincilik ve dördüncülük kupası kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışları"nda 20 gümüş, 19 bronz madalya olmak üzere 39 madalya ile ikincilik ve dördüncülük kupası kazandı.

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları yüzücülerinden Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Irmak Zehra Kökmen, Yağmur Diken, Elif Azra Suat, Bade Şakı, Zeynep Balkanlı, Azra Aksoy, Gülay Elizan Özgenç, Tuana Turan, Elif İpek Çevik, Hasan Mert Simitçi, Onur Güzel, Tuna Karakuş, Oktay Doruk Özuslu, Arif Doruk Akınal ve Berkay Katırcıoğlugil katıldı. Yarışmada SANKO Okulları Küçük Kız Takımı ikincilik, Küçük Erkek takımı ise dördüncülük kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı kutladığı öğrencilerinin 39 madalya kazanmasından gurur duyduklarını belirterek, Küçük Kız Takımına bölge yarışlarında başarılar diledi. - GAZİANTEP

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SANKO Okullarının yüzme başarısı SANKO Okullarının yüzme başarısı

Gaziantep, gençlik, okullar, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı - Son Dakika


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