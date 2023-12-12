(Son dakika) Süper Lig hakemleri Halil Umut Meler'e destek için Ankara'ya akın ediyor

Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak olan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapmayı planlıyor.