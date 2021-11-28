Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
28.11.2021 15:39
Son dakika: Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Adeta gol düellosu şeklinde geçen müsabakada mutlu olan taraf Gaziantep FK oldu. 3-2 kazanan Erol Bulut'un takımı, Konyaspor'un 4 maçlık galibiyet serisini bozdu.
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28.11.2021 15:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu - Son Dakika