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Son dakika... Trabzonlu sporcular yüzmede 10 madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika... Trabzonlu sporcular yüzmede 10 madalya kazandı

31.01.2022 15:11
Son dakika... Trabzonlu sporcular yüzmede 10 madalya kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzonlu sporcuların, yüzmede Ankara'da düzenlenen "Türkiye Atlama Kış Kupası Şampiyonası"ndan 10 madalya kazandığı bildirildi.

Trabzonlu sporcuların, yüzmede Ankara'da düzenlenen "Türkiye Atlama Kış Kupası Şampiyonası"ndan 10 madalya kazandığı bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon'da sadece bir yıl önce çalışmalara başlanılan atlama branşında kısa sürede çok önemli gelişim kateden Trabzonlu sporcuların, "Türkiye Atlama Kış Kupası Şampiyonası"nda 1 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Elif İpek Dunay'ın Kule kategorisinde Türkiye şampiyonu, 1 MT Tramplen'de ise ikinci olduğu turnuvada, Azra Aydemir'in Kule'de gümüş, 3 MT Tramplen'de de bronz madalya aldığı aktarılarak, "Tanem Çebi 1 MT Tramplen'de gümüş, Kule'de bronz madalyaya ulaşırken, Naz Albayrak Kule'de gümüş, 1 MT Tramplen kategorisinde de bronz madalya aldı. Sare Asya Aydın Kule'de gümüş, Eylül Gedüz ise Kule'de bronz madalyayı Trabzon'a getirdi. Bu arada Azra Aydemir, Genç B Bayan kategorisinde gelişim kampına kalarak, Trabzon'un atlama branşında kampa katılan ilk sporcusu olma unvanını elde etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner, sporcuların bir yıldır Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda Kule ve Tramplen atlama eğitimi aldığını kaydetti.

Çetiner, kule ve tramplen atlamanın Trabzon'da çok yeni bir branş olduğuna işaret ederek, "Sporcularımız henüz ikinci kez Trabzon'u ulusal bir turnuvada temsil ediyor. Kısa süreye ve tecrübe eksikliğine rağmen büyük başarılara imza attılar. Sporcu eğitim merkezimizde çalışmalarını sürdüren sporcularımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki aylarda da Bahar Kupası ve Yaz Kupası milli takım seçmeleri olduğunu vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:

"Burada daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye'de kule ve tramplen atlamanın yapılabildiği sadece 3 kapalı havuz var. Deniz kentinde kule ve atlama branşında söz sahibi olmamız gerekir. Bu konuda güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Kule ve tramplen atlama branşında yakın gelecekte Trabzon'dan önemli başarılara imza atacak sporcular çıkacak."

Öte yandan antrenör Seda Çağlar da bir yıldır birlikte çalıştıkları sporcuların yoğun antrenman programı geçirdiklerine dikkati çekerek, "Henüz iki kez ulusal yarışlara katıldık ve son derece önemli bir gelişim gösterdiğimizi, aldığımız başarılarla kanıtladık. Süreç içinde daha üst seviyelere ulaşacak bir ekibimiz var, umut doluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, gençlik, Trabzon, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Trabzonlu sporcular yüzmede 10 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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