Son dakika haber | Türkiye'ye optimist sınıfında ilk altın madalyayı kazandırdı - Son Dakika
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Son dakika haber | Türkiye'ye optimist sınıfında ilk altın madalyayı kazandırdı

07.07.2022 12:20

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Türkiye'ye optimist sınıfında ilk altın madalyayı kazandırdı Medine Havva, kızlarda dünya şampiyonu oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

- Türkiye'ye optimist sınıfında ilk altın madalyayı kazandırdı

Medine Havva, kızlarda dünya şampiyonu oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kızlar kategorisinde elde ettiği birincilikle Optimist Dünya Şampiyonaları'nda Türkiye'ye tarihinde ilk altın madalyayı milli sporcu Medine Havva Tatlıcan kazandırdı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası sona erdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ödül törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, IODA Başkanı Kevin Whitcraft, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, sporcular, antrenörler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Törende yaş kategorilerinde, takım yarışlarında ve genel klasman yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda Tayland'dan Weka Bhanubandh birinci, Amerika'dan James Pine ikinci, İtalya'dan Francesco Carrieri de üçüncü oldu. Takım yarışlarında ise Amerika Birleşik Devletleri birinci, Ukrayna ikinci, İsveç üçüncü oldu. Milli takımımız takım yarışlarını 4. sırada tamamladı.

Medine Havva Tatlıcan'dan tarihi başarı

Milli sporcu Medine Havva Tatlıcan, kazandığı altın madalya ile birlikte ülkemize tarihi bir başarı getirdi. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Tatlıcan, kızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Dünya Optimist Şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Kızlar kategorisinde Yunanistan'dan Chrysoula Kanellou Kokkinaki ikinci, Brezilya'dan Joana Freitas üçüncü oldu.

10 günlük şampiyona sürecinde dünyanın dört bir yanından genç sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bitmeyen deniz sevginizle, sönmeyen heyecan ve tutku ile yelkenlerinizi rüzgara katıp denizin üstünde adeta dans ettiniz. Bizlere aynı zamanda ülke bayraklarının denizler üzerinde bir bütünlük ve uyum içinde olduğunu gösterip görsel bir şölen yaşattınız. Şimdi de 10 günlük yarışların ardından bugün ödül töreniyle başarılarınızı taçlandırıyorsunuz" dedi.

Türk yelkenciliğine ve Türk sporuna yakışan mükemmel bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade eden TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Kendi sularımızda, evimizde takımımızla dünya dördüncülüğü ve optimist sınıfında ilk altın madalyayı aldık. Bu büyük başarıdan dolayı öncelikle sporcularımızın hepsine minnettarız. Bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nice başarıları Türk sporunda, Türk yelkeninde birlikte kutlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin optimist dünya şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türk sporunun dünya platformunda en iyi noktalarda yer alacağına gönülden inandığını söyledi.

Böyle güzel bir şampiyonaya Muğla ve Bodrum olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, "Dünyanın en güzel yerlerinden gelip ilimizde misafir ettiğimiz siz kıymetli sporcularımızı Muğla'mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Tüm sporcuları, göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizde bir araya gelerek sevgiye ve dostluğa yelken açtılar. Türk misafirperverliğini ve ilimizin eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Medine: "Ülkemi, birincilikle temsil ettiği için çok mutluyum"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Medine Havva Tatlıcan, "Şampiyona çok stresli geçti. Çok stres oldum. Şampiyona bittikten sonra karaya gelince çok fazla rahatladım. Bütün yük üzerimden kalkmış gibi hissettim. Buraya gelince de ödülümü aldım, çok mutluyum. Ülkemi, birincilikle temsil ettiği için çok mutluyum. Bunu özellikle ben yaşattığım için de çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlarda derece yapmak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber | Türkiye'ye optimist sınıfında ilk altın madalyayı kazandırdı - Son Dakika

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