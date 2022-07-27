Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu

27.07.2022 22:42

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçının 89.dakikasında Szalai'nin kafasıyla bulduğu golle beraber normal süreyi 1-1'lik eşitlikle tamamladı. "Maç penaltılara gidecek" denildiği esnada sahneye çıkan Ukrayna temsilcisinin oyuncusu Karavaev, 114'te takımına turu getiren isim oldu. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi macerası ilk turda sona ererken, sarı lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VERİLMEDİ

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev kalesini adeta ablukaya aldı. Temsilcimiz 10. dakikada King ile öne geçerken hakem Massimiliano Irrati golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. İlk yarı 0-0 sona ererken, ikinci yarı İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart kırılma anı oldu.

İSMAİL YÜKSEK KIZARDI, DİNAMO KIEV ÖNE GEÇTİ

İsmail Yüksek 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karttan 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Buyalskiy ile öne geçti. 70. dakikada Valencia penaltıdan yararlanamazken 89. dakikada Szalai Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı ve maç uzatmalara gitti.

ESKİ FENERBAHÇELİ ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALLERİNİ YIKTI

Uzatmaların ilk devresi 1-1 sona ererken, 114. dakikada eski Fenerbahçeli Karavaev, sarı-lacivertlileri yıkan isim oldu. Arka direkte bomboş topla buluşan Ukraynalı futbolcu takımına galibiyet golünü getirdi.

YORUMLAR
500
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa... Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
21:53 Dinamo Kiev'in golü Fenerbahçeli taraftarı sinirlendirdi! Statta dakikalarca "Vladimir Putin" tezahüratı yapıldı
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 23:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement