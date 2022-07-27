Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu

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Kadıköy'de büyük yıkım! Eski Fenerbahçeli, Şampiyonlar Ligi hayallerimizi yerle bir etti

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VERİLMEDİ

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev kalesini adeta ablukaya aldı. Temsilcimiz 10. dakikada King ile öne geçerken hakem Massimiliano Irrati golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. İlk yarı 0-0 sona ererken, ikinci yarı İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart kırılma anı oldu.

İSMAİL YÜKSEK KIZARDI, DİNAMO KIEV ÖNE GEÇTİ

İsmail Yüksek 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karttan 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Buyalskiy ile öne geçti. 70. dakikada Valencia penaltıdan yararlanamazken 89. dakikada Szalai Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı ve maç uzatmalara gitti.

ESKİ FENERBAHÇELİ ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALLERİNİ YIKTI

Uzatmaların ilk devresi 1-1 sona ererken, 114. dakikada eski Fenerbahçeli Karavaev, sarı-lacivertlileri yıkan isim oldu. Arka direkte bomboş topla buluşan Ukraynalı futbolcu takımına galibiyet golünü getirdi.