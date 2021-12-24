Yeni Malatyaspor'dan hakem açıklaması

Yeni Malatya spor Kulübü, Kayserispor maçını yöneten hakemlere tepki göstererek, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çözüm geliştirememiş olması ve hata yapan hakemlerin ödüllendirilip tekrar maçlara atanması kabul edilebilir gibi değil" açıklaması yaptı.

Süper Lig'de dün oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar spor camiasında büyük yankı uyandırırken, bugün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama ile hakemlere tepki gösterildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, birçok maçta sonuca doğrudan etki eden hakem hatalarını hep hoş karşılayıp tolere edildiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonlar da dahil bugüne kadar birçok maçımızda sonuca doğrudan etki eden hakem hatalarını hep hoş karşılayıp tolere ettik. Ancak gelinen süreç itibari ile susmanın, göz ardı etmenin, bir şeylerin değişmesini beklemenin anlamsız olduğunu dün akşam net olarak gördük. Hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de alt sıralarda oyunun kaderini belirleyecek düzeyde olmasına karşın Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir çözüm geliştirememiş olması ve hata yapan hakemlerin ödüllendirilip tekrar maçlara atanması kabul edilebilir gibi değil.

Yine geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçında aleyhimize verilen penaltı, futbolcumuz Haddadi'nin görmüş olduğu basit kartın ardından oyundan atılması ve daha sayamayacağımız hakkımızın emeğimizin alın terimizin gasp edildiği hatalar. Yukatel Kayserispor müsabakasında VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın penaltı pozisyonunda orta hakem Hüseyin Göçek'i pozisyonu izlemeye davet etmemiş olması ve sıcağı sıcağına ödüllendirilip bu hafta oynanacak Giresunspor - Hatayspor maçına atanmasını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Son oynadığımız maçlarda hakem hatalarının bariz bir şekilde artması, hakemlerin futbolcularımıza karşı tutum ve üslupları camiamız tarafından hiçbir şekilde kabullenilmeyecek, herkese her şeye rağmen mücadelemiz sonuna kadar korkusuzca devam edecektir. Konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." - MALATYA