Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Maçın 89. dakikasında orta alanda topla buluşan Ernest Muci, Stelios Kitsiou'nun sert müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem faul düdüğü çaldı.
Bu faulün ardından siyah-beyazlı futbolcular Kitsiou'ya büyük tepki gösterdi. Olaya iki takımın futbolcuları da dahil olurken, teknik heyetler müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
İşte tartışmaya neden olan o faul;
Olayları dikkatle takip eden karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, tansiyonu yükselten isimler olarak Stelios Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'u tespit etti ve her 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi.
Son Dakika › Spor › Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?