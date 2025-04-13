Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı - Son Dakika
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Spor

Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'un taraftarları, 2-1 kazandıkları Artvin Hopaspor karşılaşmasının oynandığı Balıkesir Atatürk Stadyumu'nu doldurdu. Yeşil-beyazlı tribünler, kapalı gişe oynanan müsabakanın son düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkunu sahaya girerek yaşadı. Öte yandan maçın bitmesiyle Bursa'da da kutlamalar başladı.

13.04.2025 17:35  Güncelleme: 17:46
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'da taraftarlar maç biter bitmez kutlamalara başladı.

STATTAKİ TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Balıkesir'de oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Bursa temsilcisinin taraftarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, kapalı gişe oynandı. Stadı dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, son düdükle birlikte sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.

Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

BURSA'DA DA KUTLAMALAR BAŞLADI

Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında toplanarak karşılaşmayı dev ekrandan takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam ediyor.

Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Yeşil-beyazlıların en yakın takipçisi Karşıyaka ise sahasında Silifke Belediyespor'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçların ardından Bursaspor, puanını 67'ye yükseltti. İzmir ekibi ise 57 puanda kaldı. Ligin bitimine iki hafta kala 2. sıradaki rakibine 10 puan fark atan Bursaspor, grubunu lider bitirmeyi garantiledi ve şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 4 Büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından şampiyon olmayı başaran ilk Anadolu takımı olmuştu. Son yıllarda düşüşe geçen ve amatöre düşme, kapanma gibi durumlarla karşı karşıya kalan Türk futbolunun köklü kulübü, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'e geri dönüş ateşini yaktı. Yeşil-beyazlılar, TFF 2. Lig ve Trendyol 1. Lig'de de kısa sürede mutlu sona ulaşarak bir dönem şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.

Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı
Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor\'un taraftarları sahaya daldı
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Son Dakika Spor Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mert çelik:
    yıllardır adı duyulmamıs macı kazanmayı beklıyorlar ne yapsınlar 19 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    seneye tekrar aşağı düşerler 13 8 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Eskişehirapor taraftarı olarak canı gönülden tebrik ederim 8 12 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    :_)) Aklıma başka bi an geldi ama neyse ..! 18 2 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    sanki Fenerbahçe şampiyon du:))) 11 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bursaspor camiasıyla halkıyla bir futbol şehridir inşAllah iyi bir yönetimle en kısa zamanda süper ligde zirveye oynayan bir takım görmek dileğiyle... 6 8 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Fener şampiyon mu olmuş ?????? 0 0 Yanıtla
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