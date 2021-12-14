Son idmanını tamamlayan Denizlispor, İzmir'e gitti

Spor Toto 1.Ligin 17.haftasında yarın deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak olan A. Denizlispor, yaptığı son idmanla hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e gitti.

Denizlispor yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor müsabakası için son antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı. Takımda sakat olan Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Ismail Aissati, İlhan Depe ve Muğdat Çelik Menemenspor maçında forma giyemeyecek. Yarın İzmir Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Gökhan Memişoğlu ve Anıl Usta'nın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın 4.hakemi ise Yunus Dursun oldu. - DENİZLİ