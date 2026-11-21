Son iki yenilginin ardından Göztepe, Afyon deplasmanında çıkış arayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanlar Ligi'nde Afyon Belediye Yüntaş, yarın kendi salonunda Göztepe'yi ağırlayacak. Son iki maçını kaybeden Göztepe çıkış ararken, 9 maçta 2 galibiyeti bulunan ev sahibi ekip 13'üncü, 8 maçta 4 galibiyetli İzmir temsilcisi ise 8'inci sırada.
SULTANLAR Ligi'nde son 2 maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0, evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, yarın Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında çıkış arayacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 10'uncu hafta mücadelesini Koray Yılmazgil, Zafer Özmen hakem ikilisi yönetecek. Ligde 8 müsabakada 4 galibiyet alan İzmir ekibi 8'inci sırada, 9 maçta 2 galibiyeti bulunan Afyon temsilcisi ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor. Ligde son sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16.00'da deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
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