Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor

Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş\'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor

Everton ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana bonservisini elinde bulunduran Dele Alli, bir süredir antrenmanlara çıktığı İtalya Serie A ekiplerinden Como ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'ta da bir dönem kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki İngiliz orta saha, son maçına Şubat 2023'te siyah-beyazlılarda çıkmıştı.

19.01.2025 17:48
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve Everton ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana bonservisini elinde bulunduran Dele Alli, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

COMO'YA 1.5 YILLIK İMZA ATACAK

28 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transfer olmak üzere. Sunday Times'ın haberine göre; bir süredir Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como ile antrenmanlara çıkan İngiliz yıldız, İtalyan ekibiyle ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

SON MAÇI 2 YIL ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA

Dele Alli, son profesyonel futbol maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynamıştı. Daha sonra Everton'a dönen oyuncu, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve sözleşmesi sona erene kadar forma şansı bulamamıştı.2022-2023 sezonunda kiralık Beşiktaş forması giyen Alli, siyah beyazlılarda 15 maça çıktı ve 3 gol attı.

İtalya Serie A, Cesc Fabregas, Dele Alli, Beşiktaş, Futbol, Spor, Como, Son Dakika

Son Dakika Spor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Yolu eziktastan geçen herkes pişman. Küçük grurszlar şehrinin büyüklerinden Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı oluyor. Eziktaslılar takım değiştirmeye başladı. Eziktas ka pa tı la cak ! 11 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Küçük takımlarda oynayanlar yok olup giderler. 4 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    sekiztaşa geri gelsin şuan ki kadroda bunun gibi boşş :) 0 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lan Çıksa ne olur? lüzumsuz teknik Olmayan adam 1 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Small kulüp olan 8 taşa yakışır Dele MAlli 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor - Son Dakika
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