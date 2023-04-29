Son zamanlarda sarı kırmızılılarda olay çıkaran Gomis, önce özür diledi şimdi ise tüm takıma yemek ısmarladı

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Ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da hatasını telafi etmek isteyen Bafetimbi Gomis'ten takım arkadaşlarına jest geldi. Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Fransız oyuncu, arkadaşlarına bir yemek verdi.

ARKADAŞLARINA YEMEK VERDİ

Sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restaurantta bir araya geldi ve Gomis'in misafiri oldu. Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, arkadaşlarına bu şekilde teşekkür etti.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Okan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği öğrenildi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 26 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü, söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken 3 kez de asist kaydetti.