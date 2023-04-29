Son zamanlarda sarı kırmızılılarda olay çıkaran Gomis, önce özür diledi şimdi ise tüm takıma yemek ısmarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son zamanlarda sarı kırmızılılarda olay çıkaran Gomis, önce özür diledi şimdi ise tüm takıma yemek ısmarladı

29.04.2023 11:20

Karagümrük maçında oynamak istemediğini söyleyen ve daha sonra özür dileyerek affedilen Bafetimbi Gomis, takım arkadaşlarına da haksızlık yaptığını düşünerek bir telafi yemeği organize etti.

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da hatasını telafi etmek isteyen Bafetimbi Gomis'ten takım arkadaşlarına jest geldi. Karagümrük maçında kriz çıkaran, hafta içinde de özür dilemesiyle affedilen Fransız oyuncu, arkadaşlarına bir yemek verdi.

ARKADAŞLARINA YEMEK VERDİ

Sarı-kırmızılılarda, teknik kadro ve personel Yeniköy'de bir restaurantta bir araya geldi ve Gomis'in misafiri oldu. Başta iki kaptan Muslera ve Kerem olmak üzere, tüm arkadaşlarının desteğini yanında hisseden Gomis, arkadaşlarına bu şekilde teşekkür etti.

DERBİDE FORMA GİYECEK

Bu arada derbi kadrosunu şekillendirmeye çalışan Okan Buruk'un, 2. yarıda skorun gidişatıyla ilgili her türlü muhtemel hesabı yaptığı ve Gomis'i kadroya alma kararı verdiği öğrenildi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 26 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü, söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken 3 kez de asist kaydetti.

YORUMLAR
500

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Yeniköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son zamanlarda sarı kırmızılılarda olay çıkaran Gomis, önce özür diledi şimdi ise tüm takıma yemek ısmarladı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
13:05 Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçlerin vesayeti altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son zamanlarda sarı kırmızılılarda olay çıkaran Gomis, önce özür diledi şimdi ise tüm takıma yemek ısmarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement