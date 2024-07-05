Soner Çavuşoğlu Boluspor Kulübü Başkanlığı için aday oldu - Son Dakika
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Spor

Soner Çavuşoğlu Boluspor Kulübü Başkanlığı için aday oldu

İş insanı Soner Çavuşoğlu, Boluspor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, Boluspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için genç ve yetenekli oyuncuları takıma getireceklerini ve Boluspor'u şampiyonluk ve Süper Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Ayrıca, Boluspor'un şirketleşmesine karşı olduğunu ve takipçisi olacağını belirtti.

05.07.2024 15:21
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İş insanı Soner Çavuşoğlu, Bolu spor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Bir kafeteryada düzenlediği toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Anadolu'nun en önemli kulüplerinden biri olduğunu belirttiği Boluspor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Boluspor'u gelecek sezonda iyi şartlarda mücadele eden bir takım haline getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Takıma genç ve yetenekli oyuncuları getireceğiz. Tüketen değil, üreten bir takım haline gelecek Boluspor." dedi.

Çavuşoğlu, Boluspor yönetimine talip olan ekip olarak kazanmaları halinde tamamen yerli, Boluspor sevdalısı spor insanlarıyla çalışacaklarını kaydetti.

Beş yıllık bir planlama yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Yaptığımız planlamada şampiyonluk ve Süper Lig sözü var hatta Boluspor'un UEFA'da oynayacağını da iddia ediyorum. Bunu da herkes bilsin." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Boluspor'un şirketleşmesine yönelik olarak da "Şirketleşmeyi istiyorum ancak bu doğru yapılanmayla olur. Boluspor'un borcundan kurtulmak için satılmasına, peşkeş çekilmesine kesinlikle karşıyım. Takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un eski başkanlarına değinen Çavuşoğlu, "Boluspor'un geleceği için taş üstüne taş koyan başta Yılmaz Becikoğlu, Necip Çarıkcı ve diğer başkan ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

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