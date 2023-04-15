Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti - Son Dakika
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Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti

15.04.2023 17:47
Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı 3-0'lık skorla yendi. Son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Aston Villa, zirve yürüyüşüne devam etti. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Newcastle ise yarışta geriye düştü.

Premier Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Newcastle United, Aston Villa deplasmanında dağıldı. Maçı 3-0 kazanan ev sahibinde golleri 11. dakikada Jacob Ramsey, 64 ve 83'te Ollie Watkins kaydetti.

Herkes bu maçın sonucunu merak ediyordu! Aston Villa, Newcastle'ı dağıttı

ASTON VILLA KAYBETMİYOR

Aston Villa, Newcastle'ı mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Unai Emery'nin öğrencileri son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Herkes bu maçın sonucunu merak ediyordu! Aston Villa, Newcastle'ı dağıttı

ZİRVE KARIŞTI

Aston Villa bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. İlk 4'ün içinde yer alan Newcastle ise 56 puanda kaldı.

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Son Dakika Spor Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti - Son Dakika
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