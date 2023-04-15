Sonucu merakla beklenen karşılaşma oynandı! Aston Villa, Newcastle'ı darmaduman etti

Premier Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Newcastle United, Aston Villa deplasmanında dağıldı. Maçı 3-0 kazanan ev sahibinde golleri 11. dakikada Jacob Ramsey, 64 ve 83'te Ollie Watkins kaydetti.
Aston Villa, Newcastle'ı mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Unai Emery'nin öğrencileri son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Aston Villa bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. İlk 4'ün içinde yer alan Newcastle ise 56 puanda kaldı.
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