Sopron Basket finalde - Son Dakika

FIBA Kadınlar Avrupa Lig Dörtlü Final maçında Sopron Basket, Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanında Perfumerias Avenida ile Sopron Basket, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. İlk periyodu 22-13 önde tamamlayan Sopron, ikinci periyotta da rakibine 25-18'lik sağladı ve soyunma odasına 47-31 üstün girdi. Üçüncü periyot da Sopron'un 64-52 üstünlüğü ile geçerken, son periyotta da etkisini sürdüren Macar ekibi salondan 74-69 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Sopron Basket, finalde USK Prag - Fenerbahçe Safiport maçının galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL