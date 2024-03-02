Sorgun Belediyespor, Alpaslan Endüstri 1. Lig\'e yükseldi

Eskişehir'de Şubat Ayında Gerçekleştirilen Denetimlerde 827 Araç Trafikten Men Edildi

Eskişehir genelinde şubat ayında yapılan denetimlerde 98 bin 530 araç kontrol edildi ve 827 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda sürücülere toplamda 88 milyon 549 bin 38 lira trafik cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet, emniyet kemeri, okul servisleri ve diğer kontroller ile ilgili toplamda 60 bin 73 araç sorgulandı. Şubat ayında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 38 bin araç kontrol edildi ve 2 bin 771 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 331 araç trafikten men edilirken 33 alkollü sürücünün belgesine el konuldu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 618 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.