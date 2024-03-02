Sorgun Belediyespor, Alpaslan Endüstri 1. Lig\'e yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci Lig'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karaman'da yapılan finallerin ardından yeniden Alpaslan Endüstri 1. Lig'e yükseldi.
Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını, şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Gül, Sorgun Belediyespor'un yerinin Efeler Ligi olduğunu ifade ederek, "Sezon başı güçlü bir kadro kurduk. Lig etabı dahil tüm maçlarda bir yenilgi aldık, diğer maçlarımızı kazandık. Şimdi hedefimiz Alparslan Endüstri 1. Lig için iyi bir kadro kurup, yeniden Efeler Ligi'ne çıkmak." dedi.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek. Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 11 galibiyet ile 5 beraberlik alarak 38 puan topladı ve evinde alacağı 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.
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Samsun'un Alaçam İlçesinde köy çocuklarının oluşturduğu bocce takımı, Türkiye Şampiyonası'nda birçok başarı elde ederek Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Şimdi hedefleri dünya şampiyonluğu olan sporcular, büyük bir azimle çalışmalarını sürdürüyor. Bocce takımı, köy çocuklarının başarılarıyla gurur duyuyor ve daha fazla genç sporcuya fırsat vermek için kapalı bir bocce sahası talep ediyor.
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