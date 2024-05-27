Sorgun Belediyespor BAL\'a yükseldi

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Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu'nun son haftasında konuk ettiği İl Özel İdarespor'u 1-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan sarı siyahlı ekip normal sezonda A Grubu'nu lider tamamlayarak play-off grubuna yükseldi. Play-off grubunda Yozgatspor 1959 FK, Yozgat İl Özel İdarespor ve Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor güçlü rakiplerini geride bırakarak topladığı 15 puan ile Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'nin şampiyonu oldu.

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi 11'inci Grup'ta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor'un şampiyon olarak Üçüncü Lige yükselmesi ile birlikte direk Bölgesel Amatör Lige yükselen sarı siyahlı ekip 2 yıl aradan sonra yeniden BAL'a dönmüş oldu. - YOZGAT