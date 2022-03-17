Sorgun Belediyespor, Halkbank maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor, Halkbank maçına hazırlanıyor

17.03.2022 15:52
Sorgun Belediyespor, Halkbank maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 24'üncü haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Halkbank ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 24'üncü haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Halkbank ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Bahadır Aksoy, Sorgun Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 3 hafta kaldığını ve lig sonunda kötü bir durum yaşamamak için kalan üç maça da final niteliğinde hazırlandıklarını söyledi.

Puan cetvelinde ilginç bir durum ortaya çıktığını belirten Aksoy, "Geçen hafta evimizde lig ikincisi Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynadık ve çok iyi mücadele etmemize rağmen bu maçtan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldık. Şimdi ise deplasmanda ligde oynadığı tüm maçları kazanan lider Halkbank ile karşılaşacağız. Şu anda aldığımız 8 galibiyet ile 11'inci sırada bulunuyoruz. Ancak bizim üzerimizdeki iki takımın 8, iki takımın da 9'ar puanı var. Alacağımız bir galibiyet ile 9. sıraya, 2 galibiyet ile de 8 ya da 7'nci sıraya çıkabilir ve play-off'a kalabiliriz. Biz öncelikli olarak Halkbank maçını düşünüyor ve lidere ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz." diye konuştu. ???????

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Sorgun Belediyespor, Halkbank, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyespor, Halkbank maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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