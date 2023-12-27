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Sorgun Belediyespor liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Sorgun Belediyespor liderliğe yükseldi

Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi'ni 3-0 yenerek liderliğe yükseldi. Kulüp başkanı Ergin Gül, hedeflerinin Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Sorgun Belediyespor liderliğe yükseldi
27.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:20
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Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor'da liderlik sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Ergin Gül AA muhabirine, hedeflerinin Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig olduğunu söyledi.

Hafta sonu konuk ettikleri Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi'ni 3-0 yenerek liderliğe yükseldiklerini ifade eden Gül, "Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz. İlk hedefimiz play-off maçlarına kalmak, sonrasında da 1. Lig'e çıkmak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onların bunu başaracağına eminim." dedi.

Kaynak: AA
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