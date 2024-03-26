Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı - Son Dakika
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Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı

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TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarının bir kısmının sızdırılmasının ardından, toplantının tamamını yayınladı. TFF, bu toplantıların, haftanın öne çıkan, kritik hakem kararlarının değerlendirildiği, katılımcıların yorumlarının alındığı ve emsal olayların tartışıldığı bir eğitim çalışması olduğunu belirtti. Toplantının izinsiz yayınlanmasının hukuken suç olduğunu vurgulayan TFF, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

26.03.2024 15:29  Güncelleme: 15:37
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TFF, bir bölümü sosyal medyaya sızdırıldıktan sonra büyük tartışmaları da beraberinde getiren hakem toplantısının tamamını yayınladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama ve tüm video;

" Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından izleyebilirsiniz."

Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

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