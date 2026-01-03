Sosyal medyayı karıştıran kare - Son Dakika
Sosyal medyayı karıştıran kare

Sosyal medyayı karıştıran kare
03.01.2026 17:02
Merih Demiral'in gol attığı maçta Al Ahli, Ronaldolu Al Nassr'ı 3-2 yenerek rakibine ligdeki ilk yenilgiyi yaşattı. Maç sonrası yayılan ve Merih'in Ronaldo'nun arkasında ''ağlama'' işareti yaptığı iddia edilen fotoğraf ise sosyal medyada ''gerçek mi, yapay zeka mı?'' tartışmasını başlattı.

Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'ya bu sezon ligdeki ilk yenilgiyi tattırdı. Al Ahli, Merih'in gol attığı maçta Ronaldolu Al Nassr'ı 3-2 yenerken, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan bir fotoğraf gündemi karıştırdı.

MERİH'İN GOLÜ, AL NASSR'A İLK YENİLGİ

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti. Merih Demiral'in gol attığı mücadelede, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ligde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Sosyal medyayı karıştıran kare

"AĞLAMA" İŞARETİ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Maç sonrası sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntüde Merih Demiral'in, Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun arkasında "ağlama" işareti yaptığı öne sürüldü.

"GERÇEK" DİYEN DE VAR, "YAPAY ZEKA" DİYEN DE

Söz konusu kare kısa sürede viral olurken, sosyal medyada ikiye bölünme yaşandı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın yapay zeka veya manipülasyon olabileceğini öne sürdü.

