Şota Arveladze: 10 kişi kalmak zor oldu - Son Dakika
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Spor

Şota Arveladze: 10 kişi kalmak zor oldu

Şota Arveladze: 10 kişi kalmak zor oldu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, Corendon Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçta 10 kişi kalmalarının zorluklarını yaşadıklarını söyledi. Arveladze, maçın hareketli geçtiğini ve iyi başladıklarını ancak beklenmedik bir kırmızı kartla 10 kişi kaldıklarını belirtti. İkinci devrede zorluklar yaşadıklarını ve futbolcularını tebrik ettiğini ifade eden Arveladze, son dakikada VAR kararının tuhaf olduğunu ve futbolcunun nereye dokunduğunu göremediklerini söyledi.

25.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:15
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçta 10 kişi kalmanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şota Arveladze, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın hareketli geçtiğini belirten Şota, "İyi zamanda golü bulduk. İyi de başladık. Sonrasında 10 kişi kaldık. Beklenmeyen bir kırmızı kart oldu. İyi gidiyorduk. İlk devre pozisyonlar bulduk. İkinci devre de 10 kişi kalmanın zorluklarını yaşadık. Çok basit faul veriliyor. Futbolcuları aslında tebrik etmek istiyorum. Kolay değil. Alanyaspor, iyi top çeviren bir takım. Son dakikada VAR'a gitmesi bana biraz tuhaf geliyor. Son dakikada verilen kararda futbolcunun nereye dokunduğunu göremiyoruz. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şota Arveladze: 10 kişi kalmak zor oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şota Arveladze: 10 kişi kalmak zor oldu - Son Dakika
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