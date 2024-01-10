- Şota Arveladze: "İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "1 gün ekstra dinlemek bu tarz maçlarda çok faydalı oluyor. İlk yarı iyi başladık. İlk devre çok pozisyona girdik, 3 gol attık. Kayseri bu sene hem topa sahip olan, arkaya iyi koşan bir takım. İkinci devre 10-12 dakika topu verdik. Sonra düzeldik. Taktik değişiklik yaptı. O iyi geldi. Ondan sonra kontrolü kaybetmedik. 2-3 tane de pozisyona girdik. Gol atamadığımız 3 maçtan sonra 4 gol attık. İyi bir takıma karşı çok önemli puan aldık" diye konuştu.