Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama gol bulmak zor oldu - Son Dakika
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Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama gol bulmak zor oldu

Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama gol bulmak zor oldu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, Kasımpaşa ile oynanan maçta fazlasıyla pozisyona girdiklerini belirtti. Arveladze, oyuncularını verdikleri mücadele için tebrik ederken, gol bulmanın zor olduğunu ifade etti.

16.02.2024 23:05
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçta fazlasıyla pozisyona girdiklerini belirtti.

Şota Arveladze, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi ve tempolu bir maç olduğunu aktaran Şota, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla pozisyona girdik. Bu tarz müsabakalarda maçı öldürmek önemli bir olay. 5-6 pozisyona girersen gol atman lazım ama bu tarz maçlarda golü bulmak zor olabiliyor. Puan puandır sonuçta. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi oynuyor, onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama gol bulmak zor oldu - Son Dakika
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