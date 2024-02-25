Şota Arveladze: 'Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor' - Son Dakika
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Spor

Şota Arveladze: 'Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor'

Şota Arveladze: \'Son dakikada VAR\'a gitmemesi bile tuhaf geliyor\'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, VAR'a gitmemesini tuhaf bulduğunu söyledi. Arveladze, maçta yaşanan olayları değerlendirirken, penaltı kararını da eleştirdi.

25.02.2024 19:14
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor. Son saniye verilen karar oldu. Hangi parmak dokundu onu bile göremiyoruz. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile son dakikalarda penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Maçta çok şeyler oldu. Golü iyi zaman da attık, iyi de başladık. 10 kişi kalışımız bizi biraz şaşırttı, beklenmeyen bir kırmızı kart oldu. İkinci devre iyi durduk diye düşünüyorum ama zor oluyor tabi 10 kişi kalınca" ifadelerini kullandı.

"VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor"

Son dakikalarda verilen penaltıyla ilgili de yorumda bulunan Gürcistanlı çalıştırıcı, "Çok hafif, çok basit kararlar alınıyor. Bağırmaya faul veriyoruz. Kim daha iyi bağırıyorsa ona faul veriyoruz. Futbolcuları aslında tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değil, Alanya da biz de puan peşindeyiz. Rakip, iyi top çeviren bir takım. Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor. Son saniye verilen karar oldu. Hangi parmak dokundu onu bile göremiyoruz. Bu kadar net şekilde kararlar veriliyor. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

Şota ayrıca toplantının yapıldığı salondan ayrılırken, soru sorulmamasıyla ilgili olarak, "Neden buraya geliyoruz. Kimse bir şey sormuyor. Ne kırmızı kırmızı kartı soruyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şota Arveladze: 'Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şota Arveladze: 'Son dakikada VAR'a gitmemesi bile tuhaf geliyor' - Son Dakika
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