Shamrock Rovers'tan 2019'da Manchester City'ye transfer olan ancak A takımda forma şansı bulamayan Bazunu, daha sonra Rochdale ve Portsmouth 'a kiralandı.

Kaynak: AA

Southampton FC, Manchester, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Bazunu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

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