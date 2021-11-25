Soyunma odası bu diyalogla yıkıldı! Kerem, hocası Fatih Terim'e gönderme yaptı

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Nef Stadı'nda Marsilya'yı bozguna uğratarak gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmada sakatlanarak yerini Babel'e bırakan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"LİDERLİĞİ İSTİYORUZ"

"Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı" diyen Kerem, "Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR SAKATLIK YOK"

Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı" dedi.

"FATİH TERİM, BENİM SOL AYAĞIMA SALLAR"

Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih Hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" ifadelerini kullandı.