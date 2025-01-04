Sözeri: Kırılma Anları Sorun Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sözeri: Kırılma Anları Sorun Yaratıyor

Geniş Video İzle

Teknik Direktör Erkan Sözeri, Ankaragücü yenilgisinin ardından hatalarından ders çıkaracaklarını belirtti.

04.01.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erkan Sözeri: "Kırılma anları başımıza iş açıyor"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü'nü tebrik ediyorum, fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri, "Baktığımız zaman anlık hatamızla yediğimiz gol başımıza iş açtı. Detaylara kadar çalışıyoruz ama taç atışından yediğimiz golle 1-0 öne geçti Ankaragücü. Kemal hoca yeni geldi. İştahlı, arzulu bir Ankaragücü vardı ama oyun ortada gidiyordu. Hatta bizim biraz daha üstünlüğünüz vardı. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlar var, iptal eden gollerimiz var, biraz daha şanslı olsak VAR'a giden iptal edilen gollerin çok az farkla ofsayt olduğunu söylüyorlar, izlemedim ben. Futbolcularıma devre arasında söylenecek fazla bir şey yoktu. İyi direnç verdik, iyi oynadık, sabırla oynadık, disiplinli oynadık. Çok pozisyon vermedik ama nihayetinde geriye düştükten sonra tabii hamlelerimiz oldu. Üçlü formasyona döndük ama bazı oyuncularımız sakat olarak oynamadı. Bazı oyuncularımızın sakat olmaları ister istemez performansımızı etkiliyor. Tabii oyuncularımıza şunu söyledik; nasıl dört tane üst üste maç kazandılarsa iki kere üst üste mağlup oldular. O oyuncular da bizim oyuncularımız, bu oyuncular da bizim oyuncularımız. Panik yapmadan derslerimize iyi çalışarak bu hatalarımızdan dersler çıkararak tekrar lige devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor maçı var. Sahamızda oynayacağız. Dolayısıyla Ankaragücü'nü tebrik ediyorum fazla söyleyecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz, hatalarımızdan ders çıkartacağız. Kırılma anları başımıza iş açıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Maç Sonucu, Ankaragücü, 3-sayfa, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözeri: Kırılma Anları Sorun Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
19:46 ABD’den İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satışı ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
02:06 Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane’de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
01:47 Kayseri’de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 22:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sözeri: Kırılma Anları Sorun Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.