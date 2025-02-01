Sözeri: Yeni Malatyaspor Tehlike Oluşturabilirdi

Spor

- Erkan Sözeri: "Yeni Malatyaspor başımıza iş açabilirdi, önlemler aldık"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor'un Esenler ile oynadığı maça dikkat çekerek, "Esenler Erokspor 1-0 zor yendiği için başımıza iş açabilirlerdi. Bunun için önlemler aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Yeni Malatyaspor ciddi zorluklardan geçiyor. Bunu büyük camialar yaşadı. Yeni Malatyaspor da böyle bir yoldan geçiyor. Esenler Erokspor 1-0 zor yendiği için başımıza iş açabilirlerdi. Bunun için önlemler aldık. Yeni Malatyaspor gençleri için iyi bir fırsat. Biraz da farklı bir skor oldu, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.