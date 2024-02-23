Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Güzel bir başarı kazandık - Son Dakika
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Spor

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Güzel bir başarı kazandık

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Güzel bir başarı kazandık

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ın teknik direktörü Brian Priske, son 16 turuna kalmaktan mutlu olduklarını belirterek, takımın güzel bir performans sergilediğini ve taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaştıklarını söyledi.

23.02.2024 02:49  Güncelleme: 02:52
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ın teknik direktörü Brian Priske, güzel bir başarı kazandıklarını söyledi.

Danimarkalı teknik adam, 4-1 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını anlatan Priske, "Güzel bir takım performansı sergiledik. Hatta takımın son zamanlardaki en iyi performansını gördük. Takımımız taktik, teknik ve fiziksel açıdan çok iyi bir performans sergiledi. Çok olgun bir oyun oynadık ve taraftarımızın desteğiyle güzel bir sonuca ulaştık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Güzel bir başarı kazandık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske: Güzel bir başarı kazandık - Son Dakika
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