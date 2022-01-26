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Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile "fan token" çıkaracak - Son Dakika

Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile "fan token" çıkaracak

26.01.2022 12:42
Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile "fan token" çıkaracak

Socios.com ile iş birliğine giden Spartak Moskova, "fan token" çıkaracak ilk Rusya temsilcisi oldu.

Socios.com ile iş birliğine giden Spartak Moskova, "fan token" çıkaracak ilk Rusya temsilcisi oldu.

Spor ve eğlence endüstrisinin blok zinciri sağlayıcısı Chiliz ile iş ortaklığı kuran Spartak Moskova, resmi "fan token" $FCSM'i Socios.com hepsi bir arada taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulamasında piyasaya süreceğini duyurdu.

"$FCSM Fan Token", nisan ayında kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü kutlayacak olan Rus kulübünün dünya çapındaki yaklaşık 17 milyon taraftarına, takımla etkileşim kurma ve etki etme şansı verecek.

Taraftarlar, forma tasarımları, yeni imzalar için kadro numaraları, kutlama şarkıları, ilham verici mesajlar ve taraftarlarla ilgili diğer konular hakkında oylamalarda oy kullanarak, karar verme süreçlerinde yer alabilecek.

$FCSM sahipleri ayrıca özel indirim ve promosyonların yanı sıra VIP biletlerden maça giyilen formalara kadar benzersiz ödüller kazanma şansından da yararlanacak.

Socios.com'un kurucusu ve üst yöneticisi Alexandre Dreyfus, şunları kaydetti:

"Büyük ve tutkulu bir sporseverler topluluğuna ev sahipliği yapan Rusya'ya ulaştığımız için çok heyecanlıyız. Ülkenin en başarılı kulübü olan Spartak, mükemmel bir partner ve bu yolculuğa birlikte başlamak için kulübün yüzüncü yılını kutladığı bu yıldan daha iyi bir zaman düşünemezdik. Milyonlarca taraftarının bu olağanüstü dönüm noktasının kutlanmasına katılması için yeni ve heyecan verici fırsatlar yaratmayı dört gözle bekliyoruz."

Spartak Moskova Ticaret ve Pazarlama Müdürü Rüstem Makhmutov ise "Sektörün lideri Socios ailesine Rusya'dan katılan ilk kulüp olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kulüp, modern ve yenilikçi olmaya çalışmaktadır. FC Spartak, daha dijital ve daha yenilikçi bir global marka olma yolunda büyük bir adım atıyor ve bu uzun yolculuğu Socios.com ile yapmak büyük bir keyif." ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova Yeni Medya ve Özel Projeler Başkanı Stefanskiy Vladislav da "FC Spartak Moskova modern, yenilikçi ve global bir marka olma yolunda büyük bir adım atıyor ve bu uzun yolculuğu Socios ile yan yana yapmak büyük bir keyif." değerlendirmesinde bulundu.

Spartak Moskova ile ortaklık kuran Socios.com, iş birliği yaptığı ülke sayısını 26'ya çıkardı.

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Spartak Moskova, Rusya, token, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile 'fan token' çıkaracak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile "fan token" çıkaracak - Son Dakika
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