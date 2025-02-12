Spil Dağı\'nda Kış Yürüyüşü: Unutulmaz Deneyim

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüş parkurunu Spil Dağı'nda gerçekleştirdi. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan etkinlik, sabahın erken saatlerinde-4 dereceyi gösteren bir havada başladı.

TURBELDAK tarafından Spil Dağı'nda gerçekleştirilen yürüyüş, sisli, soğuk ve karlı bir havada, çam, çınar ve meşe ağaçları arasındaki doğal güzelliklerle dolu bir parkurda yapıldı. Katılımcılar, doğanın kış mevsimindeki büyüleyici atmosferinde ilerlerken etkileyici manzaralarla keyifli bir deneyim yaşadılar. Orman alanlarında, doğal patikalarda ve -4 dereceyi gösteren havada yapılan yürüyüş, dostane bir ortamda devam etti. Katılımcılar, doğanın güzelliklerini fotoğraflayarak unutulmaz anlar biriktirdi. Yürüyüş liderlerinin tecrübesi ve katılımcıların uyumu sayesinde yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK'ın bu haftaki rotası Spil Dağı oldu. Yorucu ama bir o kadar güzel bir yürüyüş yaptık. Günün sonunda, doğanın sunduğu tüm zorluklara rağmen unutulmaz bir deneyim yaşamıştık. Kışın en sert günlerinden birinde, Spil Dağı'nın büyüleyici güzelliklerine tanık olmanın keyfiyle geri döndük. Bu yürüyüş, hem doğayla hem de kendimizle yeniden buluştuğumuz bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Her etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizde de hem doğa sevgisini hem de dostluk bağlarımızı pekiştirdik. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MANİSA